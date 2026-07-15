Tiro con l’arco i convocati dell’Italia per gli Europei Giovanili | azzurrini pronti per l’evento di Roma

Dopo aver archiviato in maniera molto positiva l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2026 in quel di Madrid, con tre podi dal ricurvo, l’Italia del tiro con l’arco è pronta a vivere un nuovo appuntamento, questa volta in casa, sulle linee di tiro di Roma: i Campionati Europei Giovanili. Dal 20 al 25 luglio, la città capitolina sarà teatro della kermesse dedicata alle categorie Junior e Allievi. La Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO), ha reso noti i convocati per arco ricurvo e arco compound in ogni singola classe. Per quanto riguarda il ricurvo degli juniores, al via vi saranno: Davide De Giovanni (Arcieri Livornesi), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario), Diego Lucarini (Arcadia), Ilaria Melchiori (Arcieri Altopiano Pine’), Lucia Elena (Arcieri 5 Stelle) ed Emilce Perciante (Arcieri Abruzzesi). 🔗 Leggi su Oasport.it

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