A Roma sono iniziati gli Europei Giovanili di tiro con l’arco 2026, con le sessioni di ranking round. Le prove sono state disputate sia con l’arco ricurvo sia con l’arco compound, per definire i tabelloni di eliminazione diretta di domani. La competizione coinvolge atleti in singolo e in squadra, con le prime classifiche che stabiliscono le teste di serie. Nessun nome è stato ancora ufficializzato, ma le sessioni sono state caratterizzate da buone performance e precisione.

A Roma si sono ufficialmente aperti, con le sessioni dedicate ai ranking round, gli Europei Giovanili di tiro con l’arco 2026. Frecce tirate sia per l’arco ricurvo sia per l’arco compound, per andare a determinare i tabelloni ad eliminazione diretta dei prossimi giorni a tutti i livelli: individuali e a squadre. Ecco come sono andate le cose per gli italiani sulle 72 frecce a disposizione. Arco Ricurvo A livello juniores Davide De Giovanni si sistema al 38esimo posto (619 punti), mentre Emiliano Rampon e Diego Lucarini trovano spazio il 47esima e 48esima piazza. Nel tabellone ad eliminazione diretta se la vedranno rispettivamente contro il tedesco Jacubczik, con l’israeliano Berlad e il bielorusso Lysou. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tiro con l’arco: Matilde Manini e Fabrizio Aloisi brillano nella prima giornata degli Europei Giovanili di Roma

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