Tiro a segno Du Yuchen si impone nella carabina ad aria compressa da 10 metri ad Hangzhou
Durante la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Hangzhou, la cinese Du Yuchen ha vinto nella specialità della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile. Nella gara di oggi, non erano presenti concorrenti italiane. La competizione si è svolta senza ulteriori dettagli sui punteggi o sulle altre partecipanti.
Ad Hangzhou, in Cina, prosegue la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nell’unica specialità odierna, quella della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile, non c’erano azzurre in gara. La finale viene vinta dalla padrona di casa cinese Du Yuchen. Nel duello conclusivo la cinese Du Yuchen piega la resistenza della nipponica Misaki Nobata, battuta al termine dei 24 colpi regolamentari con lo score di 254.6 a 253.3, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altra cinese giunta in finale, Han Jiayu, uscita di scena in terza posizione a due colpi dal termine con 228.9. Resta ai piedi del podio la norvegese Jeanette Hegg Duestad con 208. 🔗 Leggi su Oasport.it
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