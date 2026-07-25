tiro a segno du yuchen si impone nella carabina ad aria compressa da 10 metri ad hangzhou

Notizia in breve

Durante la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Hangzhou, la cinese Du Yuchen ha vinto nella specialità della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile. Nella gara di oggi, non erano presenti concorrenti italiane. La competizione si è svolta senza ulteriori dettagli sui punteggi o sulle altre partecipanti.