Tiro a segno la cinese Yao Qianxun si impone nella pistola da 10 metri ad Hangzhou
Yao Qianxun ha vinto la finale della pistola da 10 metri femminile a Hangzhou, tappa di Coppa del Mondo 2026. La cinese ha battuto tutte le avversarie nella specialità senza rappresentanti italiane al via. La gara si è svolta con pubblico locale presente.
Ad Hangzhou, in Cina, festeggia il pubblico di casa nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola ad aria compressa da 10 metri femminile, specialità senza azzurre al via, in finale si impone la cinese Yao Qianxun. Il duello conclusivo premia la cinese Yao Qianxun, che piega la resistenza dell ‘indiana Sainyam Sainyam, sconfitta per due decimi di punto, con lo score di 243.6 a 243.4. Sale sul gradino più basso del podio l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, eliminata in terza posizione a quota 221.0, mentre resta ai piedi del podio la sudcoreana Choo Gaeun, uscita al quarto posto con 200.7 dopo aver perso lo shoot-off proprio con l’iraniana. 🔗 Leggi su Oasport.it
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