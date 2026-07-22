tiro a segno dominio cinese nella carabina da 10 metri maschile ad hangzhou

Notizia in breve

Nella prima giornata di finali a Hangzhou, in Cina, della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, nella gara di carabina da 10 metri maschile senza rappresentanti italiani in gara, due atleti cinesi hanno occupato i primi due posti. Sheng Lihao ha vinto la medaglia d’oro, mentre Zhang Changhong ha conquistato l’argento. La competizione si è svolta con la presenza di atleti provenienti da vari paesi, ma il dominio cinese è stato evidente.