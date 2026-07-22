Tiro a segno dominio cinese nella carabina da 10 metri maschile ad Hangzhou

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima giornata di finali a Hangzhou, in Cina, della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, nella gara di carabina da 10 metri maschile senza rappresentanti italiani in gara, due atleti cinesi hanno occupato i primi due posti. Sheng Lihao ha vinto la medaglia d’oro, mentre Zhang Changhong ha conquistato l’argento. La competizione si è svolta con la presenza di atleti provenienti da vari paesi, ma il dominio cinese è stato evidente.

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Si chiude la prima giornata di finali della tappa di Hangzhou, in Cina, della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile, senza azzurri in gara, si registra la doppietta dei padroni di casa cinesi, con Sheng Lihao primo e Zhang Changhong secondo. Nella finale il duello conclusivo vede il derby cinese, con Sheng Lihao che supera Zhang Changhong con il punteggio di 253.9-252.4. Sale sul gradino più basso del podio lo svedese Victor Lindgren, uscito in terza posizione a quota 229.9, il quale impedisce la tripletta cinese, dato che al quarto posto chiude Ma Sihan con 209.1. Quinta posizione per il nipponico Naoya Okada, eliminato a quota 187. 🔗 Leggi su Oasport.it

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