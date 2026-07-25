Un automobilista ha segnalato alle forze dell’ordine di aver subito un tentativo di intimidazione sulla Statale 38, in Bassa Valle. Dopo aver sorpassato un altro veicolo, un uomo ha puntato una pistola, ritenuta giocattolo, contro l’automobilista. La polizia ha intercettato e fermato il veicolo, che procedeva in direzione di Sondrio. L’episodio è avvenuto mercoledì, e l’automobilista ha fornito la descrizione del veicolo alle forze dell’ordine.

Sondrio, 25 luglio 2026 – Sarà stata pure un’arma giocattolo, ma l’automobilista che mercoledì, lungo la Statale 38 in Bassa Valle, se l’è vista puntare da chi lo stava sorpassando prima ha sudato freddo e subito dopo non ha esitato a segnalare l’accaduto alle Forze dell’Ordine, descrivendo il veicolo, che stava procedendo in direzione Sondrio. Immediatamente si sono messe in moto le ricerche finché la vettura è stata intercettata e fermata nel territorio di Tirano. L’uomo a bordo, un pakistano, in effetti aveva con sé una pistola, che è risultata sì essere giocattolo, ma comunque priva del tappino rosso che normalmente la fa distinguere da quelle vere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tirano, sorpassa veicolo sulla Statale 38 e punta una pistola contro l’automobilista: intercettato e fermato

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