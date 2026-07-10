Nel dicembre 2023, lungo la Statale 16 a Rimini, un'auto ha investito e ucciso una ragazza di 31 anni. Il processo per quell’incidente si è concluso con l’assoluzione dell’uomo di 60 anni che era alla guida. La sentenza è stata pronunciata dopo il giudizio in tribunale, senza ulteriori condanne o condizionali.

Si è concluso con un’assoluzione il processo per il tragico incidente stradale avvenuto nel dicembre 2023 lungo la Statale 16, a Rimini, nel quale perse la vita Bruna Cavalli, 31 anni. Il giudice dell’udienza preliminare, a conclusione del processo con la formula del rito abbreviato, ha assolto un sessantenne di Bellaria, difeso dall’avvocato Enrico Graziosi del Foro di Rimini, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", respingendo la ricostruzione sostenuta dall’accusa. Nel corso della discussione finale il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, ritenendo l’automobilista responsabile, in maniera sostanzialmente esclusiva, dell’investimento mortale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza morì investita sulla Statale. Assolto automobilista 60enne

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