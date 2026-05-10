Scontro mortale sulla Statale | coinvolto un automobilista bolognese

Un incidente mortale si è verificato sabato 9 maggio sulla Statale 16 Adriatica, poco dopo le 17.30, all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 59 anni, automobilista residente in città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.

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Dramma lungo la Statale 16 Adriatica, sabato 9 maggio. Poco dopo le 17.30, all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica, un violento incidente ha ucciso Antonio Esperti, 59 anni. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale di Cervia, la vittima era in sella a uno scooter.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scontro mortale a Bagnolo: l’automobilista patteggia per l’idraulicoUn uomo di 69 anni residente nel cremonese ha accettato una condanna di un anno e quattro mesi con sospensione della pena per l’omicidio colposo di... Maestra morta nello schianto sulla Statale: automobilista condannatoÈ stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni Paloschi, riconosciuto colpevole di omicidio stradale per il tragico incidente in cui...