Durante il Tim Summer Hits del 24 luglio, Emma ha annunciato il suo nuovo partner, attirando l’attenzione del pubblico. Nel frattempo, Andrea Delogu ha fatto discutere per il look scelto, giudicato non azzeccato. Il festival, ormai assente da quasi vent’anni, continua a essere presente nella memoria collettiva come simbolo di inizio estate, anche se non viene più trasmesso in televisione.

Sono ormai quasi vent’anni che il Festivalbar non va più in onda, ma non l’abbiamo ancora superata. Ci manca come l’aria quell’appuntamento che segnava ufficialmente l’inizio dell’estate, che ci dava il permesso di alzare al massimo il volume della tv senza venir sgridati da mamma e papà (che anche loro stavano a cantare noi). La musica è fatta per essere ascoltata ma è bella anche da guardare e per fortuna che, a colmare il nostro vuoto, arrivano in soccorso numerosi programmi che, ormai da qualche anno, portano sul piccolo schermo le più grandi hit delle vacanze italiane. Tra questi, c’è Tim Summer Hits, il grande show musicale condotto da Andrea Delogu, accompagnata dall’esperto Carlo Conti – e da qualche altro comico che cambia ad ogni edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Summer Hits, le pagelle del 24 luglio: Emma svela il nuovo partner (9), Andrea Delogu sbaglia look (6)

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