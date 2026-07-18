Durante la prima puntata di Tim Summer Hits, il palco ha accolto numerosi ospiti, tra cui Angelina che ha ricevuto un 10 per il suo ritorno emotivo. Andrea Delogu ha messo in guardia Carlo Conti con un voto di 7. La serata ha visto una coppia di conduttori che ha mantenuto il ritmo, con un palcoscenico scintillante e ospiti di rilievo. La programmazione estiva sulla Rai ha ufficialmente preso il via con questa prima serata.

Prima serata dell’evento Tim Summer Hits e l’estate televisiva sulla Rai, ufficialmente, può cominciare. Palco scintillante, ospiti da capogiro e una coppia di padroni di casa che funziona sempre di più e che non delude mai: Andrea Delogu e Carlo Conti. Tra un asso nella manica e l’altro, la serata ha regalato ritorni attesissimi (come quello emozionante di Angelina Mango) e una prova a sorpresa che nessuno si aspettava (per l’esperto di quiz, Conti). Le nostre pagelle. Andrea Delogu e Carlo Conti, il feeling è servito. Voto: 7. “Ciao Andrea, pronta per questa prima puntata?”. Solo con lo scambio di apertura – dei vocali tra loro – Andrea... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Summer Hits, le pagelle della prima puntata: il ritorno commovente di Angelina (10), Delogu mette in guardia Conti (7)

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