Stasera, venerdì 24 luglio, alle 21.30 su Rai 1, va in onda il terzo appuntamento di TIM Summer Hits 2026. La serata presenta come ospiti artisti italiani tra cui Emma, Angelina Mango e Mengoni. Lo show musicale si svolge a Roma e fa parte di una serie di programmi estivi trasmessi sulla rete pubblica. La programmazione si concentra sulla musica dal vivo, con esibizioni di artisti noti e anticipazioni sugli eventi in corso.

La grande musica dell’estate torna a far battere il cuore di Roma. Stasera, venerdì 24 luglio, a partire dalle 21.30 su Rai 1, va in onda il terzo appuntamento con TIM Summer Hits, lo show musicale che sta accompagnando il pubblico italiano lungo tutta la bella stagione. A fare da sfondo allo spettacolare palco allestito all’aperto è ancora una volta Piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo della Capitale, pronto ad accogliere migliaia di fan e a trasformarsi in una gigantesca arena a cielo aperto. A guidare la serata e a ritmare il flusso continuo di esibizioni troviamo la consolidata e affiatata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Summer Hits 2026, anticipazioni del 24 luglio: Emma, Angelina Mango e Mengoni tra gli ospiti

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TIM SUMMER HITS - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 24 LUGLIO 2026 SU RAI UNO

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