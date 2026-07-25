Mercato Napoli uscite decisive e difesa in emergenza | Manna studia Tiago Gabriel e Gatti

Da calcionews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato del Napoli si concentra ora sulle uscite, fondamentali per finanziare i prossimi acquisti. Dopo gli stop di Buongiorno e Beukema, la difesa è in emergenza. La società sta valutando Tiago Gabriel e Gatti come possibili rinforzi. Le cessioni hanno aperto spazio in rosa e consentono di programmare interventi in difesa, mentre le trattative continuano per trovare soluzioni rapide.

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Mercato Napoli, le cessioni aprono spazio ai prossimi rinforzi: gli obiettivi dei partenopei in difesa dopo gli stop di Buongiorno e Beukema. Il mercato Napoli continua a muoversi soprattutto sul fronte delle uscite, considerate fondamentali per finanziare i prossimi colpi in entrata. Il club azzurro sta lavorando per alleggerire una rosa molto ampia e consegnare a Massimiliano Allegri un organico più equilibrato in vista della nuova stagione. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Nelle ultime ore sono stati definiti i trasferimenti a titolo definitivo di Luis Hasa e Alessio Zerbin al Frosinone per una cifra complessiva di 4,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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MERCATO, LA STRATEGIA DEL NAPOLI DOPO GLI INFORTUNI IN DIFESA E LASSURDA TEORIA SUI RIENTRANTI

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