Dopo quasi tre anni dalla morte di un sedicenne accoltellato durante un ballo in Francia, la giustizia ha avviato un procedimento legale. L’episodio è avvenuto tra la notte del 18 e 19 novembre 2023 durante un evento in una località chiamata Crépol. La notizia riguarda un passo importante nei procedimenti giudiziari legati a questo caso.

Roma, 25 lug – Quasi tre anni dopo la morte di Thomas Perotto, il sedicenne accoltellato nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2023 durante il ballo d’inverno di Crépol, la giustizia francese compie un passo fino a ieri politicamente impronunciabile. La giudice istruttrice ha aggiunto ai capi d’imputazione l’aggravante razziale, indicando che i fatti potrebbero essere stati commessi contro le vittime in ragione della loro appartenenza alla « razza bianca e alla nazione francese ». Non è ancora una condanna. Dei quattordici indagati, la procura di Valence ha chiesto il rinvio a giudizio di undici davanti alla Corte d’assise minorile per l’omicidio di Thomas e tre tentati omicidi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Thomas ucciso perché bianco: la giustizia rompe il muro di silenzio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Repartidor pierde todo por una mujer,pero su perro reencarna en magnate deja una herencia millonaria

Notizie e thread social correlati

“Non ho ucciso Chiara”, Andrea Sempio rompe il silenzio sul delitto di Garlasco in un messaggio a Quarto GradoNegli ultimi giorni, si sono intensificate le discussioni attorno al caso di un omicidio avvenuto nel 2007 in un comune della provincia.

"Ecco perché ho chiesto la condanna di Roggero": il Pm ora rompe il silenzioIl procuratore capo di Asti ha espresso sostegno alla condanna di un gioielliere di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere.