Negli ultimi giorni, si sono intensificate le discussioni attorno al caso di un omicidio avvenuto nel 2007 in un comune della provincia. Un uomo coinvolto nel procedimento ha inviato un messaggio alla trasmissione televisiva Quarto Grado, nel quale nega di aver ucciso la giovane vittima. Il caso, che aveva già attirato l’attenzione pubblica anni fa, è tornato a essere al centro dell’attenzione mediatica.

In queste ultime settimane, l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel luglio del 2007 a Garlasco, è tornato prepotentemente alla ribalta della cronaca nazionale. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sostiene che ad aver ucciso la giovane donna, con grande crudeltà, sarebbe stato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, e non Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015. Un colpo di scena inaspettato che potrebbe aprire nuovi scenari giudiziari. Nell’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda l’8 maggio 2026 su Rete 4, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha letto un virgolettato dello stesso Sempio sull’intera vicenda, raccolto mentre Sempio stava parlando con delle persone: “ Essere arrestato? Spero che non accada perché, io questo fatto atroce, non l’ho commesso “.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non ho ucciso Chiara”, Andrea Sempio rompe il silenzio sul delitto di Garlasco in un messaggio a Quarto Grado

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