Il procuratore capo di Asti ha espresso sostegno alla condanna di un gioielliere di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere. La richiesta di condanna si basa sulla valutazione delle prove raccolte nel processo di primo grado. Il pubblico ministero ha sottolineato la correttezza della sentenza definitiva, difendendo l'operato della giustizia. Nessun dettaglio sulle accuse o sui procedimenti specifici è stato fornito.

Biagio Mazzeo, procuratore capo di Asti e titolare dell’accusa nel processo di primo grado contro Mario Roggero, difende la correttezza della sentenza definitiva che ha condannato il gioielliere settantaduenne a 14 anni e 9 mesi di carcere. “Non è stata legittima difesa, ma una reazione violenta a scoppio ritardato. Questo è il punto cruciale: non si può istituzionalizzare una rivalsa simile”, afferma con nettezza Mazzeo in un'intervista al Corriere. Secondo il magistrato, l’articolo 52 del codice penale è chiaro: per configurare la legittima difesa serve una minaccia concreta e attuale. “Le immagini chiariscono tutto. Roggero insegue i rapinatori e spara quando sono già fuori dall’attività e in fuga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Ecco perché ho chiesto la condanna di Roggero": il Pm ora rompe il silenzio

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