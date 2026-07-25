The Weeknd il Tour da record raggiunge San Siro | Mi sei mancata Italia!
Il tour dello artista ha raggiunto lo stadio di San Siro, attirando un grande pubblico in Italia. Durante il concerto, lo spettacolo ha incluso scenografie con immagini di città in rovina e l'intervento di un'installazione di Hajime Sorayama, caratterizzata da figure umanoidi che rappresentano il confine tra macchina e uomo. La performance ha avuto una durata di diverse ore, confermando il successo del tour e l'interesse del pubblico italiano.
Lo scenario post-apocalittico di una città in frantumi, con la figura umanoide dell'artista Hajime Sorayama al centro di ogni set, vuole creare un'atmosfera immediatamente riconducibile all’artista: quella del confine tra macchina e uomo. Se nella statua di Sorayama si traduce a un critica della nostra ossessione per la perfezione e la ricerca di approvazione, in The Weeknd quel confine è la sua maschera. Una protezione che, dopo brani come After Hours, Starboy e Heartless, si sfila lentamente per ammirare il pubblico ed esclamare: «Wow». «Mi sei mancata Italia. Ricordo di essere venuto l’anno scorso, è stato bellissimo. Ma quest’anno? Tre serate in questo stadio, una dopo l’altra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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The Weeknd | After Hours Til Dawn Tour | Live @ Johan Cruijff ArenA, Amsterdam (NL) 16-7-2026
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