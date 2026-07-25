Il tour dello artista ha raggiunto lo stadio di San Siro, attirando un grande pubblico in Italia. Durante il concerto, lo spettacolo ha incluso scenografie con immagini di città in rovina e l'intervento di un'installazione di Hajime Sorayama, caratterizzata da figure umanoidi che rappresentano il confine tra macchina e uomo. La performance ha avuto una durata di diverse ore, confermando il successo del tour e l'interesse del pubblico italiano.

Lo scenario post-apocalittico di una città in frantumi, con la figura umanoide dell'artista Hajime Sorayama al centro di ogni set, vuole creare un'atmosfera immediatamente riconducibile all’artista: quella del confine tra macchina e uomo. Se nella statua di Sorayama si traduce a un critica della nostra ossessione per la perfezione e la ricerca di approvazione, in The Weeknd quel confine è la sua maschera. Una protezione che, dopo brani come After Hours, Starboy e Heartless, si sfila lentamente per ammirare il pubblico ed esclamare: «Wow». «Mi sei mancata Italia. Ricordo di essere venuto l’anno scorso, è stato bellissimo. Ma quest’anno? Tre serate in questo stadio, una dopo l’altra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - The Weeknd, il Tour da record raggiunge San Siro: «Mi sei mancata, Italia!»

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The Weeknd | After Hours Til Dawn Tour | Live @ Johan Cruijff ArenA, Amsterdam (NL) 16-7-2026

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