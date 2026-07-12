Max Pezzali ha concluso il suo tour negli stadi con due concerti a San Siro, registrando numeri da record. L’organizzazione ha comunicato che sono stati venduti oltre 680mila biglietti complessivamente. Durante l’ultimo show, l’artista ha dichiarato di aver avuto un riscontro incredibile. La tournée, intitolata ‘Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi’, si è conclusa con grande successo di pubblico.

Max Pezzali chiude con la seconda data consecutiva a San Siro il tour negli stadi ‘Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi’ con numeri da record. Oltre 680mila biglietti venduti, ha annunciato l’organizzazione. “Ho avuto un riscontro incredibile, dal pubblico e dai colleghi amici che mi sono venuti a trovare”, ha detto il 59enne cantautore prima dello show, incontrando la stampa negli spogliatoi della sua amata Inter. Tra i fattori del successo del tour Pezzali individua la memoria. “Abbiamo messo a fuoco gli elementi degli anni ’90 che volevamo raccontare, con i visual e la scaletta. Non era detto che venisse così bene”, sottolinea. Pezzali parla della socialità, che lui racconta, del bar di provincia, confrontata con quella dei social. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Max Pezzali chiude un tour da record a San Siro: “Ho avuto un riscontro incredibile”

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