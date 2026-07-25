Oltre 50 agenti sono rimasti feriti durante un attacco contro i cantieri in Val di Susa, dove un gruppo di incappucciati ha lanciato sassi, bottiglie e bombe carta. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti per disperdere i manifestanti. Il governo ha definito l’episodio un attacco allo Stato, mentre la sinistra non ha commentato pubblicamente. L’incidente si è verificato in un’area coinvolta nelle proteste contro i lavori di un’opera considerata controversa.

Decine di incappucciati assaltano i cantieri in Val di Susa: sassi, bottiglie e bombe carta contro le forze dell’ordine, che rispondono con gli idranti. Date alle fiamme pure camionette dei carabinieri e mezzi della Gdf. Bloccate ferrovie e autostrade in tutta l’area. In Val di Susa è di nuovo guerriglia no Tav contro le forze dell’ordine: oltre 50 feriti, quattro camionette incendiate, bombe carta, pietre, disagi nella viabilità ferroviaria e autostradale. «I numeri dei feriti sono provvisori e destinati ad aggravarsi nelle prossime ore», ha spiegato Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, sindacato di polizia. Ieri migliaia di... 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Terrorismo no Tav: oltre 50 agenti feriti. Meloni: «Attacco allo Stato». Sinistra muta

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