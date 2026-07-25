Sessanta feriti tra le forze dell' ordine Meloni | Attacco allo Stato

Da iltempo.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le proteste No Tav in Val di Susa, almeno 50 poliziotti e 7 carabinieri sono rimasti feriti. Gli scontri sono iniziati quando gruppi di antagonisti a volto coperto, alcuni provenienti dalla Francia, hanno attaccato il cantiere di Chiomonte e le forze dell’ordine. Gli aggressori hanno utilizzato razzi, bombe carta, molotov e altri oggetti.

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Sono almeno 50 i poliziotti e 7 i carabinieri rimasti feriti negli scontri avvenuti in Val di Susa nell'ambito delle proteste No Tav. Gli antagonisti a volto coperto, acluni provenienti dalla Francia, hanno assaltato il cantiere di Chiomonte e le forze dell'ordine con razzi, bombe carta, molotov e oggetti di ogni tipo. Sono stati respinti fuori dall'area dalle forze dell'ordine che hanno risposto agli attacchi con l'utilizzo di lacrimogeni e idranti. Scene di guerra più che di guerriglia, e un bilancio di una sessantina di feriti tra le forze dell'ordine.  La premier Giorgia Meloni ha commentato i fatti con un post su X: "Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell'Ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sessanta feriti tra le forze dell'ordine. Meloni: "Attacco allo Stato"
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