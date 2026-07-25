Oltre 60 agenti sono rimasti feriti durante l’assalto nel cantiere di Chiomonte, dove un gruppo di no Tav incappucciati ha invaso il piazzale antistante il tunnel. Centinaia di manifestanti hanno dato vita a una guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due delle forze dell’ordine e due della Guardia di Finanza. Non sono stati riportati altri dettagli sui danni o sulle eventuali persone arrestate.

“Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza. Il bilancio dei feriti tra le Forze dell’Ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore” L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - No Tav incappucciati nel cantiere di Chiomonte. Il sindacato Coisp: “Oltre 60 feriti fra gli agenti, incendiati 4 mezzi”

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