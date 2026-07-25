Terremoto nella notte tra Molise Abruzzo e Lazio | scossa di magnitudo 4.1 paura e gente in strada

Da laprimapagina.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte tra Molise, Abruzzo e Lazio, provocando paura e l’uscita di molte persone di casa. La scossa ha svegliato migliaia di residenti nel Centro-Sud Italia e ha causato l’evacuazione di alcuni edifici. Non sono stati segnalati danni o feriti al momento. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione alla prudenza.

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Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha svegliato nella notte migliaia di persone nel Centro-Sud Italia. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 00:08 di sabato 25 luglio, con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, a pochi chilometri dal confine tra Molise, Abruzzo e Lazio, e a una profondità di 10 chilometri. La scossa, durata diversi secondi, è stata chiaramente avvertita in gran parte del Molise e delle regioni limitrofe. Numerose segnalazioni sono arrivate dalle province di Isernia, Chieti, L’Aquila, Frosinone e Caserta, dove molte persone, spaventate dal forte movimento tellurico, sono uscite dalle proprie abitazioni in via precauzionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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