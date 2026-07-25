Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte tra Molise, Abruzzo e Lazio, provocando paura e l’uscita di molte persone di casa. La scossa ha svegliato migliaia di residenti nel Centro-Sud Italia e ha causato l’evacuazione di alcuni edifici. Non sono stati segnalati danni o feriti al momento. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione alla prudenza.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha svegliato nella notte migliaia di persone nel Centro-Sud Italia. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 00:08 di sabato 25 luglio, con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, a pochi chilometri dal confine tra Molise, Abruzzo e Lazio, e a una profondità di 10 chilometri. La scossa, durata diversi secondi, è stata chiaramente avvertita in gran parte del Molise e delle regioni limitrofe. Numerose segnalazioni sono arrivate dalle province di Isernia, Chieti, L’Aquila, Frosinone e Caserta, dove molte persone, spaventate dal forte movimento tellurico, sono uscite dalle proprie abitazioni in via precauzionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Laprimapagina.it - Terremoto nella notte tra Molise, Abruzzo e Lazio: scossa di magnitudo 4.1, paura e gente in strada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE | Forte terremoto in Molise: paura nella notte, gli aggiornamenti in tempo reale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.1 sentita anche in Abruzzo, Lazio e Campania: «Gente in strada»

Leggi anche: Isernia, terremoto di magnitudo 4.1 nella notte: forte scossa avvertita anche nel Lazio, in Campania e Abruzzo

Temi più discussi: Scossa di terremoto nella notte di magnitudo 4.1 tra Abruzzo e Molise; Terremoto al largo di Stromboli, scossa di magnitudo 4.5 avvertita in Sicilia e Calabria; Terremoto al largo di Stromboli, nuova scossa di magnitudo 4,5 sentita in Sicilia e Calabria; Scossa di magnitudo 4.5 nella notte a largo di Stromboli.

Forte terremoto M. 4.1 nella notte sull'Appennino: avvertita dall'Adriatico al Tirreno e fino a Napoli e Roma, paura tra Campania, Lazio, Abruzzo e Molise x.com

Scossa di terremoto nella notte di magnitudo 4.1 tra Abruzzo e MoliseUna forte scossa di terremoto ha svegliato il Centro-Sud d'Italia nel cuore della notte. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 4.1 poco dopo la me ... rainews.it

Terremoto 4.1 in Molise: scossa nella notte, gente in strada per la pauraUna forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito il Molise poco dopo la mezzanotte del 25 luglio 2026, generando apprensione e spingendo la gente in strada. L'evento sismico, registrato dall' ... it.blastingnews.com