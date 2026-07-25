Isernia terremoto di magnitudo 4.1 nella notte | forte scossa avvertita anche nel Lazio in Campania e Abruzzo

Nella notte, un terremoto di magnitudo 4.1 ha scosso il territorio, con epicentro a due chilometri da Pizzone. La scossa è stata avvertita anche nel Lazio, in Campania e in Abruzzo, causando panico tra gli abitanti. Molte persone si sono svegliate improvvisamente, sentendo un forte tremore che ha durato alcuni secondi. Nessuna informazione immediata su danni o feriti.

L’epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Pizzone. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha svegliato nella notte migliaia di persone tra Molise, Lazio e Campania. Il sisma è stato registrato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 00:08 di oggi, 25 luglio, con epicentro a 2 chilometri a ovest di Pizzone, in provincia di Isernia, e una profondità di 10 chilometri. La scossa, pur non essendo particolarmente superficiale, è stata chiaramente avvertita in un’area molto ampia del Centro-Sud, spingendo centinaia di utenti a raccontare sui social quanto accaduto pochi istanti dopo il terremoto. I dati. Secondo i dati ufficiali dell’ INGV, il terremoto è stato localizzato nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a poca distanza dal comune di Pizzone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Molise, terremoto di magnitudo 4.1 alle ore 0:08 con epicentro a Pizzone (Isernia) e profondità di 10 km. Sisma avvertito anche in diverse zone di Abruzzo, Lazio e Campania x.com

Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, scossa avvertita anche nel LazioUna scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 00:08 del ... msn.com

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