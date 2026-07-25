Terremoto in Molise scossa di magnitudo 4.1 sentita anche in Abruzzo Lazio e Campania | Gente in strada

Da open.online 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito il Molise nella notte tra venerdì e sabato, svegliando molte persone. L’epicentro è stato localizzato a Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma è durato alcuni secondi ed è stato avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Sul posto sono state segnalate persone in strada, ma non sono stati riportati danni significativi. L’Ingv ha monitorato le conseguenze del movimento tellurico.

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Nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha svegliato buona parte del Molise. Secondo i rilevamenti dell’ Ingv, l’epicentro è stato localizzato a Pizzone, piccolo Comune della provincia di Isernia, con il sisma che si è protratto per diversi secondi. La scossa è stata avvertita distintamente non solo nell’isernino ma anche nelle province di Chieti e L’Aquila, fino ad arrivare a Caserta e ad alcune zone del Lazio. Diverse persone, spaventate, hanno preferito lasciare le proprie abitazioni e riversarsi in strada. Al momento, non risultano danni né a persone né a cose. July 24, 2026 L’epicentro e le altre scosse tra Molise, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Open.online

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