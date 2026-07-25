Terremoto Molise oggi Scossa di magnitudo 4.1 avvertita in Campania Abruzzo e Puglia Paura e gente in strada

Da quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di magnitudo 4.1 si è verificata nel Molise poco dopo la mezzanotte, con epicentro nel comune di Pizzone, provincia di Isernia. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone della Campania, dell'Abruzzo e della Puglia, causando paura e alcune persone sono scese in strada. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.

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Isernia, 25 luglio 2027 – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato rilevato dall'INGV poco dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa, durata alcuni secondi, è stata percepita distintamente in gran parte della provincia di Isernia e anche nelle vicine province di Chieti, L'Aquila e Caserta e, nei pressi dell'epicentro, ha spinto numerosi residenti a uscire dalle proprie abitazioni per timore di ulteriori scosse. Al momento non risultano danni a persone né a edifici. Secondo i dati dell'INGV, il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 10 chilometri, in un'area situata al confine tra Molise, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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