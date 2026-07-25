Terremoto magnitudo 4.1 in Italia | paura nella notte

Da tvzap.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata durante la notte in Italia, causando paura tra la popolazione. La terra ha tremato improvvisamente, svegliando numerosi cittadini. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti nelle aree interessate. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere eventuali segnalazioni di danni o conseguenze. La scossa si è verificata in una regione già interessata da altri eventi sismici recenti.

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Attimi di forte preoccupazione hanno accompagnato la notte di migliaia di persone, svegliate all’improvviso da una violenta scossa di terremoto. Il sisma è stato percepito distintamente non solo nell’area dell’epicentro, ma anche in diverse regioni del Centro-Sud, dove numerosi cittadini hanno raccontato di aver avvertito il movimento delle abitazioni. L’evento ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha fornito i primi dati sul terremoto. La scossa registrata poco dopo la mezzanotte. Il terremoto è stato registrato alle 00:08 con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, in Molise. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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