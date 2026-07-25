Terremoto magnitudo 4.1 in Italia | paura nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata durante la notte in Italia, causando paura tra la popolazione. La terra ha tremato improvvisamente, svegliando numerosi cittadini. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti nelle aree interessate. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere eventuali segnalazioni di danni o conseguenze. La scossa si è verificata in una regione già interessata da altri eventi sismici recenti.

Attimi di forte preoccupazione hanno accompagnato la notte di migliaia di persone, svegliate all’improvviso da una violenta scossa di terremoto. Il sisma è stato percepito distintamente non solo nell’area dell’epicentro, ma anche in diverse regioni del Centro-Sud, dove numerosi cittadini hanno raccontato di aver avvertito il movimento delle abitazioni. L’evento ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha fornito i primi dati sul terremoto. La scossa registrata poco dopo la mezzanotte. Il terremoto è stato registrato alle 00:08 con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, in Molise. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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TERREMOTO A L'AQUILA: TORNA LA PAURA NELLA NOTTE

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