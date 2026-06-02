Terremoto di magnitudo 6.2 nella notte paura in tutto il Sud | la scossa avvertita da Napoli alla Sicilia

Da notizieaudaci.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita dalla Calabria fino a Sicilia e Napoli nella notte. Il sisma si è verificato al largo della costa tirrenica della Calabria, a circa 250 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni immediati o feriti. La gente ha evacuato temporaneamente alcuni edifici, ma non ci sono state conseguenze gravi. Le autorità monitorano la situazione.

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Il sisma è stato registrato al largo della costa tirrenica della Calabria a 250 chilometri di profondità. Un boato improvviso, poi i lampadari che hanno iniziato a oscillare e una scossa lunga, percepita distintamente in gran parte del Mezzogiorno. Attimi di paura nella notte tra l’1 e il 2 giugno per un forte terremoto di magnitudo 6.2 registrato nel Tirreno meridionale e avvertito in numerose regioni del Sud Italia. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è stato registrato alle 00:12 con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e un ipocentro particolarmente profondo, localizzato a circa 250 chilometri sotto la superficie terrestre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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