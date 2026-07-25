terremoto in molise sentito fino a caserta paura ma niente danni

Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte, con epicentro a Pizzone nel Parco Nazionale. La scossa è stata avvertita in Molise, soprattutto nell’Alta Valle del Volturno e Isernia, e anche in Abruzzo, Campania e Lazio, fino a Caserta. Non sono stati segnalati danni o feriti.

Apprensione in Molise, in particolare nell’Alta Valle del Volturno e nell’intera provincia di Isernia, per una scossa di magnitudo 4.1, registrata poco dopo mezzanotte dall’Ingv con epicentro a Pizzone, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, avvertita anche in Abruzzo, a Lanciano e Chieti, in Campania fino a Caserta, e nel Lazio. Il sisma ha spaventato i circa 300 residenti di Pizzone, molti dei quali, anche a causa delle repliche di magnitudo inferiore a 3.0, hanno deciso di trascorrere la notte in auto. Nessun ferito, comunque; solo a Cerro al Volturno è stata segnalata la caduta di calcinacci nel centro storico, come ha fatto... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. shorturl.at/K3eqa x.com

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