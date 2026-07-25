Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata nella notte in Molise, con epicentro vicino a Pizzone. La scossa è stata avvertita in diverse regioni, creando paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato intorno alle 2:30. La Protezione civile ha monitorato la situazione, senza registrare ulteriori eventi sismici nelle ore successive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sisma con epicentro vicino a Pizzone. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha interessato nella notte la provincia di Isernia, in Molise, causando momenti di apprensione tra la popolazione. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 00:08 di sabato 25 luglio, con epicentro a circa due chilometri da Pizzone e una profondità di 10 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in numerose aree confinanti, coinvolgendo comuni di Abruzzo, Lazio e Campania. Persone in strada dopo la scossa. Il terremoto ha svegliato molti residenti nel cuore della notte, spingendo diverse persone a lasciare le proprie abitazioni per precauzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise: paura nella notte, scossa avvertita in diverse regioni

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