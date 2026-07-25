Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise | paura nella notte scossa avvertita in diverse regioni

Da dayitalianews.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata nella notte in Molise, con epicentro vicino a Pizzone. La scossa è stata avvertita in diverse regioni, creando paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato intorno alle 2:30. La Protezione civile ha monitorato la situazione, senza registrare ulteriori eventi sismici nelle ore successive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sisma con epicentro vicino a Pizzone. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha interessato nella notte la provincia di Isernia, in Molise, causando momenti di apprensione tra la popolazione. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 00:08 di sabato 25 luglio, con epicentro a circa due chilometri da Pizzone e una profondità di 10 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in numerose aree confinanti, coinvolgendo comuni di Abruzzo, Lazio e Campania. Persone in strada dopo la scossa. Il terremoto ha svegliato molti residenti nel cuore della notte, spingendo diverse persone a lasciare le proprie abitazioni per precauzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

terremoto di magnitudo 41 in molise paura nella notte scossa avvertita in diverse regioni
© Dayitalianews.com - Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise: paura nella notte, scossa avvertita in diverse regioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE | Forte terremoto in Molise: paura nella notte, gli aggiornamenti in tempo reale

Video LIVE | Forte terremoto in Molise: paura nella notte, gli aggiornamenti in tempo reale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto nella notte tra Molise, Abruzzo e Lazio: scossa di magnitudo 4.1, paura e gente in strada

Leggi anche: Terremoto Molise oggi. Scossa di magnitudo 4.1 avvertita in Campania, Abruzzo e Puglia. Paura e gente in strada

Temi più discussi: Terremoto al largo di Stromboli, nuova scossa di magnitudo 4,5 sentita in Sicilia e Calabria; Sisma di 7,4 gradi Messico e Guatemala: nessuna vittima; Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada; Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Macerata.

terremoto di terremoto di magnitudo 4Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 4.1Un sismografo in azione. (Foto: Oliver Berg/picture-alliance/dpa/AP Images) Una scossa di terremoto di magnitudo ... msn.com

terremoto di terremoto di magnitudo 4Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, scossa avvertita anche in CampaniaUna scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web