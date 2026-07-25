Terremoto in Molise | scossa di magnitudo 4.1
Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri, secondo i dati provvisori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte in Molise. Secondo la stima provvisoria dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato poco dopo la mezzanotte con epicentro nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, a una profondità di 10 chilometri. La cartina che mostra il luogo esatto in cui si è registrata la scossa avvenuta nella notte in Molise. (Foto: Ingv) La scossa è stata distintamente avvertita in gran parte della provincia e anche nei territori limitrofi, spingendo numerose persone a uscire dalle proprie abitazioni per precauzione. Secondo una prima ricognizione effettuata dal Comune di Pizzone, non risultano al momento danni gravi a persone o cose. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.1 nella notte x.com
Scossa di terremoto da 4.1 in Molise, in provincia di Isernia nella zona di Pizzone. Il sisma è stato avvertito poco dopo la mezzanotte tra il 24 e il 25 luglio, secondo i dati dell’Ingv (L’stituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle 00.08, ad una profondità di facebook
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