Terremoto in Molise di magnitudo 4.1 avvertito anche in Abruzzo Campania e Lazio

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata in provincia di Isernia, nel Molise, poco dopo la mezzanotte. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Pizzone. Il terremoto è stato percepito anche in alcune aree dell’Abruzzo, della Campania e del Lazio. Secondo i dati dell’Ingv, l’evento sismico si è verificato alle 00:00. Nessuna informazione immediata su danni o feriti.

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Scossa di terremoto da 4.1 in Molise, in provincia di Isernia nella zona di Pizzone. Il sisma è stato avvertito poco dopo la mezzanotte, secondo i dati dell’Ingv (L’stituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle 00.08, ad una profondità di 10 chilometri. Data la vicinanza, la scossa è stata avvertita anche nel Lazio, nella provincia di Frosinone, e anche nelle province di Chieti, L'Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Non si registrano al momento danni a persone o cose. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri.... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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