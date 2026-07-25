Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata in provincia di Isernia, nel Molise, poco dopo la mezzanotte. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Pizzone. Il terremoto è stato percepito anche in alcune aree dell’Abruzzo, della Campania e del Lazio. Secondo i dati dell’Ingv, l’evento sismico si è verificato alle 00:00. Nessuna informazione immediata su danni o feriti.

Scossa di terremoto da 4.1 in Molise, in provincia di Isernia nella zona di Pizzone. Il sisma è stato avvertito poco dopo la mezzanotte, secondo i dati dell’Ingv (L’stituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle 00.08, ad una profondità di 10 chilometri. Data la vicinanza, la scossa è stata avvertita anche nel Lazio, nella provincia di Frosinone, e anche nelle province di Chieti, L'Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Non si registrano al momento danni a persone o cose. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri.... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Terremoto in Molise di magnitudo 4.1, avvertito anche in Abruzzo, Campania e Lazio

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TERREMOTO A L'AQUILA: SCOSSA NETTAMENTE AVVERTITA. TORNA LA PAURA TRA LA POPOLAZIONE

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Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada. Epicentro al confine con Abruzzo e Lazio, non si registrano danni #ANSA x.com

Terremoto oggi a Isernia: magnitudo di 4.1 e profondità di 10 km: avvertito anche in Campania, Lazio e AbruzzoUna scossa di terremoto si è registrata questa notte a Isernia, in Molise. Secondo le prima stime dell’Ingv il terremoto è avvenuto alle 00.08 e ha avuto una magnitudo ancora da identificare fra 4 e 4 ... fanpage.it

È più logico dividere l'Italia in 3 regioni piuttosto che in una semplice nord/sud reddit

Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in stradaUna scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. (ANSA) ... ansa.it