Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Molise avvertita anche in Lazio Campania e Abruzzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte dall'Ingv. L'epicentro si trovava nel Comune di Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone di Lazio, Campania e Abruzzo. Non sono stati segnalati danni o feriti. La sala sismica ha rilevato l'evento alle 00:20.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avvertito in tutto l'isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila, e Caserta, oltreché in alcune zone del Lazio. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'area di Pizzone, in provincia di Isernia e al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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