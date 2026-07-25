Terremoto in Molise di magnitudo 4.1 gente in strada

Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato in Molise, in provincia di Isernia, pochi minuti dopo la mezzanotte. L'evento è stato avvertito dalla popolazione e ha portato alcune persone a uscire di casa. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha confermato la scossa alle 00:00. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato nel centro-sud della regione per alcuni secondi.

AGI - Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato qualche minuto dopo la mezzanotte in Molise, in provincia di Isernia. Come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), il terremoto è stato avvertito alle 00.08 con epicentro a due chilometri a ovest di Pizzone e a una profondità di dieci chilometri. Il terremoto in Molise . L’area interessata dal terremoto è al confine tra il Molise, l’ Abruzzo e il Lazio. Il sisma infatti si è avvertito anche in queste tre regioni. Molta paura e gente in strada. Anche suoi social sono decine i commenti di persone svegliate nella notte dal sisma. I precedenti . Secondo il catalogo parametrico dei terremoti Italiani, in passato in questa area sono avvenuti diversi terremoti, alcuni dei quali anche di magnitudo superiore a magnitudo 5. 🔗 Leggi su Agi.it

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È più logico dividere l'Italia in 3 regioni piuttosto che in una semplice nord/sud reddit

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