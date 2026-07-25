Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte in Molise, con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. La terra tremata ha spinto alcune persone a uscire di casa e a restare in strada. Non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti. La Protezione civile ha monitorato la situazione, senza ulteriori interventi immediati. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte in Molise. L'epicentro a Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avvertito in tutto l'isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'area di Pizzone, in provincia di Isernia e al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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