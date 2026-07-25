Terremoto oggi a Isernia | magnitudo di 4.1 e profondità di 10 km | avvertito anche in Campania Lazio e Abruzzo

Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato questa notte a Isernia, con profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in Campania, Lazio e Abruzzo. Nessun dato disponibile su danni o feriti.

Terremoto questa notte a Isernia con magnitudo di 4.1: scossa avvertita anche in Campania, Lazio e Abruzzo perché ad appena 10 km di profondità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ML 4.1 Depth 10.3 km 2026-07-25 00:08:13.970 IT INGV

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