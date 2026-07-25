Terremoto in Italia violenta scossa 4.1 | la zona colpita
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’Italia centro-meridionale, coinvolgendo Molise, Campania, Lazio e Abruzzo. La scossa è stata avvertita chiaramente e ha svegliato molte persone, che sono uscite dalle case per motivi di sicurezza. Il sisma ha provocato momenti di paura e ha interrotto il sonno di migliaia di residenti in tutta l’area interessata. Non sono stati segnalati danni o feriti al momento.
Una forte scossa di terremoto ha interrotto il sonno di migliaia di persone tra Molise, Campania, Lazio e Abruzzo. Il sisma, avvertito distintamente in un’ampia area dell’Italia centro-meridionale, ha provocato momenti di apprensione e ha spinto numerosi residenti a uscire dalle abitazioni per precauzione. Le autorità hanno avviato gli accertamenti nelle zone più vicine all’epicentro. Terremoto a Pizzone, scossa di magnitudo 4.1 nella notte. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è verificato alle 00.08 nel territorio di Pizzone, comune della provincia di Isernia. La magnitudo registrata è stata di 4. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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TERREMOTO IN ITALIA: INTENSA SCOSSA REGISTRATA POCO FA. PAURA PER LA POPOLAZIONE
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