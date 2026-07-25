Terremoto in Italia violenta scossa 4.1 | la zona colpita

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’Italia centro-meridionale, coinvolgendo Molise, Campania, Lazio e Abruzzo. La scossa è stata avvertita chiaramente e ha svegliato molte persone, che sono uscite dalle case per motivi di sicurezza. Il sisma ha provocato momenti di paura e ha interrotto il sonno di migliaia di residenti in tutta l’area interessata. Non sono stati segnalati danni o feriti al momento.