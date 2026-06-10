Terremoto violenta scossa poco fa | colpita tutta la zona Magnitudo

Una forte scossa di terremoto si è verificata poco fa, coinvolgendo tutta la zona interessata. La magnitudo non è ancora stata ufficialmente comunicata, ma l’evento ha generato molta preoccupazione tra la popolazione. La terra ha tremato intensamente, provocando timori e spostamenti, mentre le immagini e le testimonianze si sono diffuse rapidamente sui social. Nessuna informazione ufficiale su danni o feriti al momento.

Momenti di apprensione nel corso della serata dopo una forte scossa di terremoto che ha fatto rapidamente il giro dei social. Nel giro di pochi minuti sono comparsi decine di messaggi e testimonianze online di utenti che hanno riferito di aver percepito il movimento tellurico, descrivendo oscillazioni prolungate e un forte spavento. La notizia si è diffusa rapidamente sulle piattaforme digitali, dove numerosi utenti hanno condiviso racconti e segnalazioni in tempo reale. Sebbene non siano emerse informazioni immediate su danni o conseguenze per la popolazione, la scossa ha attirato l’attenzione per la sua intensità e per la vasta area nella quale sarebbe stata avvertita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA REGISTRATA SPAVENTA LA POPOLAZIONE. MAGNITUDO 4.0

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