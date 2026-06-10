Terremoto violenta scossa | zona colpita e magnitudo

Una scossa di terremoto di magnitudo non precisata ha colpito una zona specifica, causando un’immediata sensazione di instabilità tra le persone presenti. La violenza del movimento ha provocato una sensazione di vuoto allo stomaco e un istintivo sollevamento dello sguardo. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o danni materiali. La zona interessata si trova in una regione soggetta a sismi frequenti.

È bastato un attimo. Un’oscillazione netta, quel vuoto allo stomaco che fa alzare lo sguardo e cercare conferme negli occhi degli altri. E poi, come sempre ormai, lo stesso gesto automatico: telefono in mano, social aperti, messaggi che si moltiplicano. “L’avete sentita?” Nel giro di pochi minuti le bacheche si sono riempite di segnalazioni, racconti, screenshot, testimonianze in tempo reale. C’è chi parla di un movimento lungo e chi di un colpo secco, chi ammette lo spavento e chi prova a rassicurare. Una scossa che, a giudicare dal tam tam online, avrebbe attraversato una zona enorme. A mettere ordine tra le sensazioni e le voci ci hanno pensato, come sempre, i dati ufficiali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA REGISTRATA CON MAGNITUDO 7.6: ALLERTA TSUNAMI

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