Terremoto | forte scossa di magnitudo 4.1 a Pizzone avvertita anche in Campania e in Abruzzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata a Pizzone, in Molise. L’evento sismico è stato avvertito anche in alcune zone di Abruzzo e Campania. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa si è verificata in mattinata e ha avuto una breve durata. Le autorità monitorano la situazione e non sono state emesse allerte di emergenza.

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 a Pizzone avvertita in Molise, Abruzzo e Campania: non si registrano danni. Un evento sismico di magnitudo 4.1 è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo la mezzanotte nell’area di Pizzone, municipio molisano al confine con il territorio abruzzese e laziale. Il terremoto, registrato a una profondità ipocentrate di dieci chilometri, si è protratto per diversi secondi ed è stato chiaramente percepito dalla popolazione sia nell’isernino che in diversi centri delle province vicine, in particolare nel casertano in Campania e nei territori di Chieti e L’Aquila. Le notizie in merito all’impatto della scossa sul territorio sono state diffuse dall’agenzia di stampa ANSA. 🔗 Leggi su 2anews.it

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