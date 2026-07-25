Una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 si è verificata in Molise, nel comune di Pizzone, e si è diffusa in Lazio, Campania e Abruzzo. La terra ha tremato intorno alle 13:30, provocando paura tra la popolazione. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti. La Protezione civile sta monitorando la situazione. La scossa è stata avvertita chiaramente in diverse zone dell’Italia centrale e meridionale.

Un terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’Italia centrale. L’epicentro è stato in Molise, nel territorio del comune di Pizzone, ma la scossa è stata avvertita anche in Lazio, Campania e Abruzzo. Diverse persone hanno abbandonato le loro abitazioni e si sono rifugiate in strada. Al momento non si registrano feriti né danni agli edifici e alle infrastrutture. Un terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito il Molise Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2026, poco dopo la mezzanotte, un terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’Italia centrale. La scossa è stata avvertita in Molise, Lazio, Campania e Abruzzo. Il sisma ha avuto il suo epicentro 2 chilometri a ovest del comune di Pizzone, in provincia di Isernia, in Molise. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terremoto di magnitudo 4,1 in Molise, avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania: paura tra la popolazione

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TERREMOTO A L'AQUILA: SCOSSA NETTAMENTE AVVERTITA. TORNA LA PAURA TRA LA POPOLAZIONE

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Non è turbolenza, è l'effetto del terremoto su un aereo che stava per decollare a Maiquetía. #Venezuela reddit

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