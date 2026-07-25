Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise tanto panico e gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte dall’Ingv, con epicentro nel comune di Pizzone, in provincia di Isernia. La terra ha tremato durante le prime ore del mattino, causando il panico tra la popolazione. Diverse persone sono scese in strada, alcune hanno riferito di aver sentito un forte boato e di aver avvertito vibrazioni intense nelle abitazioni e nelle aree circostanti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L’Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L’epicentro del terremoto è stato registrato al confine con l’Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Terremoto magnitudo 4,4 ai Campi Flegrei

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Non è turbolenza, è l'effetto del terremoto su un aereo che stava per decollare a Maiquetía. #Venezuela reddit

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