Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 00:08 del 25 luglio 2026 nell’area a due chilometri da Pizzone, in provincia di Isernia, nel Molise. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone dell’Abruzzo e del Lazio. L’evento è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 00:08 del 25 luglio 2026 nell'area a due chilometri da Pizzone, in provincia di Isernia (Molise). Il sisma è stato registrato a una profondità di 10 chilometri in un' area al confine tra il Molise e il sud Lazio. L'epicentro del sisma????STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo tra 4 e 4.5 ore 00:08 IT del 25-07-2026, provzona Isernia #INGV46656572 — INGVterremoti (@INGVterremoti) July 24, 2026 Come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma è avvenuto a 72km di distanza da Caserta, città di almeno 5000 abitanti più vicina all'epicentro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Ilmattino.it - Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, scossa avvertita anche in Abruzzo e nel Lazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto magnitudo 6.1 in Calabria, nella notte del 2 giugno la scossa più forte da 46 anni al Sud

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertita anche in Lazio, Campania e Abruzzo

Leggi anche: Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertita anche nel Lazio

Temi più discussi: Terremoto al largo di Stromboli, nuova scossa di magnitudo 4,5 sentita in Sicilia e Calabria; Sisma di 7,4 gradi Messico e Guatemala: nessuna vittima; Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Macerata; Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada.

Terremoto, scossa di magnitudo 4,5 tra la Calabria e Sicilia x.com

Non è turbolenza, è l'effetto del terremoto su un aereo che stava per decollare a Maiquetía. #Venezuela reddit

Terremoto oggi a Isernia, magnitudo di 4.1 e profondità di 10 km: avvertito anche in Campania, Lazio e AbruzzoUna scossa di terremoto si è registrata questa notte a Isernia, in Molise. Secondo le prima stime dell’Ingv il terremoto è avvenuto alle 00.08 e ha avuto una magnitudo ancora da identificare fra 4 e 4 ... fanpage.it

Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 4.1Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte in Molise. Secondo la stima provvisoria dell'Istituto Nazionale di Geofisica e ... lapresse.it