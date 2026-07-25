Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Molise avvertita anche nel Lazio

Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato in provincia di Isernia, in Molise, poco dopo la mezzanotte. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'evento è stato percepito anche nel Lazio. La scossa ha avuto luogo intorno alle 00:00. Non sono stati riportati danni o feriti.

Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato qualche minuto dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è stato avvertito alle 00.08 con epicentro a due chilometri a ovest di Pizzone e a una profondità di dieci chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel Lazio. Al momento non si registrano danni a cose o persone. . in ggiornamento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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