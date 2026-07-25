Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata in Molise poco dopo mezzanotte, con epicentro nel comune di Pizzone, in provincia di Isernia. Non sono stati segnalati danni materiali, secondo le autorità. Il terremoto ha provocato timore tra la popolazione, ma non si registrano feriti o danni significativi.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avvertito in tutto l’isernino e anche nelle province di Chieti, L’Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Ma per fortuna non si registrano danni alle cose o alle persone. L’epicentro del terremoto è stato registrato nell’area di Pizzone, in provincia di Isernia e al confine con l’Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise. Musumeci: “Nessun danno, solo un po’ di paura”

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