Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise gente in strada ma nessun danno

Da iltempo.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato poco dopo la mezzanotte nel Molise, con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa ha portato le persone in strada, ma non sono stati segnalati danni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ISERNIA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato rilevato dall'INGV poco dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa, durata alcuni secondi, è stata percepita distintamente in gran parte della provincia di Isernia e anche nelle vicine province di Chieti, L'Aquila e Caserta e, nei pressi dell'epicentro, ha spinto numerosi residenti a uscire dalle proprie abitazioni per timore di ulteriori scosse. Al momento non risultano danni a persone nè a edifici. Secondo i dati dell'INGV, il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 10 chilometri, in un'area situata al confine tra Molise, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

terremoto di magnitudo 41 in molise gente in strada ma nessun danno
© Iltempo.it - Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada ma nessun danno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada

Video Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada

Leggi anche: Terremoto in Molise di magnitudo 4.1, gente in strada

Temi più discussi: Terremoto al largo di Stromboli, nuova scossa di magnitudo 4,5 sentita in Sicilia e Calabria; Sisma di 7,4 gradi Messico e Guatemala: nessuna vittima; Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada; Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Macerata.

terremoto di terremoto di magnitudo 4Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 4.1Un sismografo in azione. (Foto: Oliver Berg/picture-alliance/dpa/AP Images) Una scossa di terremoto di magnitudo ... msn.com

terremoto di terremoto di magnitudo 4Scossa di magnitudo 4.1 in Molise: epicentro nella provincia di IserniaUna scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avverti ... gazzettadiparma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web