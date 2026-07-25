Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise gente in strada ma nessun danno
Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato poco dopo la mezzanotte nel Molise, con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa ha portato le persone in strada, ma non sono stati segnalati danni.
ISERNIA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato rilevato dall'INGV poco dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa, durata alcuni secondi, è stata percepita distintamente in gran parte della provincia di Isernia e anche nelle vicine province di Chieti, L'Aquila e Caserta e, nei pressi dell'epicentro, ha spinto numerosi residenti a uscire dalle proprie abitazioni per timore di ulteriori scosse. Al momento non risultano danni a persone nè a edifici. Secondo i dati dell'INGV, il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 10 chilometri, in un'area situata al confine tra Molise, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada
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Tanta paura poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia per una scossa di terremoto di magnitudo 4,1. L’epicentro è a Pizzone, il terremoto è stato avvertito anche nella zona dell’Alto Sangro e in altre località abruzzesi. #Cronaca #Terremoto #Rete8 #IlCe facebook
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