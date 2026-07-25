ISERNIA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato rilevato dall'INGV poco dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa, durata alcuni secondi, è stata percepita distintamente in gran parte della provincia di Isernia e anche nelle vicine province di Chieti, L'Aquila e Caserta e, nei pressi dell'epicentro, ha spinto numerosi residenti a uscire dalle proprie abitazioni per timore di ulteriori scosse. Al momento non risultano danni a persone nè a edifici. Secondo i dati dell'INGV, il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 10 chilometri, in un'area situata al confine tra Molise, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Iltempo.it - Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada ma nessun danno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada

Leggi anche: Terremoto in Molise di magnitudo 4.1, gente in strada

Temi più discussi: Terremoto al largo di Stromboli, nuova scossa di magnitudo 4,5 sentita in Sicilia e Calabria; Sisma di 7,4 gradi Messico e Guatemala: nessuna vittima; Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada; Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Macerata.

Terremoto, scossa di magnitudo 4,5 tra la Calabria e Sicilia x.com

Non è turbolenza, è l'effetto del terremoto su un aereo che stava per decollare a Maiquetía. #Venezuela reddit

Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 4.1Un sismografo in azione. (Foto: Oliver Berg/picture-alliance/dpa/AP Images) Una scossa di terremoto di magnitudo ... msn.com

Scossa di magnitudo 4.1 in Molise: epicentro nella provincia di IserniaUna scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avverti ... gazzettadiparma.it