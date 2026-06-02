Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria | paura nel Sud Italia nessun danno segnalato

Da puntomagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 si è verificata nel Tirreno, al largo della Calabria, durante la notte. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del Sud Italia, dalla Calabria alla Campania. Non sono stati segnalati danni o feriti. La Protezione Civile ha confermato l’assenza di rischio tsunami. La terra ha tremato intorno alle ore notturne, senza conseguenze rilevanti.

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Forte scossa nel Tirreno durante la notte: il sisma avvertito dalla Calabria alla Campania, escluso il rischio tsunami. Una forte scossa nel cuore della notte. Paura nella notte tra l’1 e il 2 giugno 2026 per un terremoto di magnitudo 6.1 registrato nel Mar Tirreno al largo della Calabria. La scossa, avvenuta poco dopo la mezzanotte, è stata percepita distintamente in numerose regioni del Sud Italia, svegliando migliaia di persone. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle ore 00:12 con epicentro localizzato in mare, davanti alla costa tirrenica della provincia di Cosenza. L’evento sismico è stato registrato a una profondità di circa 250 chilometri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

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