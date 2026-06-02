Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria | paura nel Sud Italia nessun danno segnalato

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 si è verificata nel Tirreno, al largo della Calabria, durante la notte. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del Sud Italia, dalla Calabria alla Campania. Non sono stati segnalati danni o feriti. La Protezione Civile ha confermato l’assenza di rischio tsunami. La terra ha tremato intorno alle ore notturne, senza conseguenze rilevanti.