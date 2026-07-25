Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise | avvertito in Campania

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia, Molise. L’evento è stato avvertito anche in alcune zone della Campania. L’Ingv ha registrato il movimento sismico senza segnalare danni o feriti. La terra ha tremato nella notte, con la scossa che si è propagata in un raggio limitato. Non sono state emesse allerte di evacuazione o misure di sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’ Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avvertito in tutto l’isernino e anche nelle province di Chieti, L’Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L’epicentro del terremoto è stato registrato nell’area di Pizzone, in provincia di Isernia e al confine con l’Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Non è turbolenza, è l'effetto del terremoto su un aereo che stava per decollare a Maiquetía. #Venezuela reddit

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