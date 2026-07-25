Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte vicino a Pizzone, in Molise. La terra ha tremato in quattro regioni, svegliando migliaia di persone nel cuore della notte. Nessun dato al momento su danni o feriti. La terra ha continuato a tremare anche dopo il primo movimento, senza segnalazioni di ulteriori eventi. La Protezione Civile monitora la situazione.

Il terremoto di oggi ad Isernia ha svegliato migliaia di persone nel cuore della notte. Una scossa di magnitudo 4.1 ha colpito il Molise pochi minuti dopo la mezzanotte, con epicentro vicino a Pizzone. Il movimento è stato percepito in modo netto anche oltre i confini regionali, spingendo molti residenti a uscire dalle abitazioni. Al momento non risultano danni a persone o edifici.Terremoto oggi Isernia, la scossa nella notteLa scossa principale è stata registrata alle 00.08. Secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 4.1 e un epicentro localizzato a Pizzone, in provincia di Isernia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Terremoto ad Isernia: scossa di magnitudo 4.1 avvertita in quattro regioni

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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, in provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Molta gente è scesa in strada. Al momento non si segnalano danni. #ANSA x.com

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