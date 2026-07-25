Terremoto 4.1 in Molise | popolazione in strada ma nessun danno riportato

Da napolipiu.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato in Molise, causando l’uscita delle persone dalle abitazioni e portando le strade affollate. Non sono stati segnalati danni materiali o feriti. Nello stesso giorno, a Rende, è stata inaugurata la mostra “Terremoti d’Italia” presso il Museo del Presente, un evento dedicato alla storia sismica del Paese.

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Inaugurazione della Mostra “Terremoti d’Italia” a Rende. RENDE (Cosenza) – Il Museo del Presente ha inaugurato con successo la mostra “Terremoti d’Italia”, un evento importante che mira a sensibilizzare il pubblico sui sismi che hanno colpito il nostro Paese. Questa esposizione, visitabile nei prossimi mesi, offre un’ampia panoramica sull’impatto storico e culturale dei terremoti in Italia, con un particolare focus sulla loro rilevazione e studio. I visitatori possono esplorare una serie di installazioni interattive e pannelli informativi che illustrano come la scienza ha evoluto le sue tecniche di monitoraggio sismico nel corso degli anni. Una delle principali attrazioni della mostra è il sismografo, un dispositivo fondamentale per la rilevazione e l’analisi delle scosse telluriche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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