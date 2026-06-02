Terremoto 6.1 in Calabria Occhiuto | Tanta paura ma nessun danno

Da iltempo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato nella notte nel Mar Tirreno meridionale, con epicentro al largo della costa nord-occidentale della Calabria, a circa 20 chilometri da Amantea. Il governatore regionale ha riferito che si è trattato di un evento con molta paura tra la popolazione, ma senza danni significativi o feriti. Non sono state segnalate altre conseguenze o danni alle strutture nella zona colpita.

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Un terremoto di magnitudo 6.1 ha interessato nella notte il Mar Tirreno meridionale, con epicentro al largo della costa nord-occidentale della Calabria, a circa 20 chilometri da Amantea, nel Cosentino. La scossa è stata registrata alle 00:12 del 2 giugno 2026 dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ha localizzato l'evento a una profondità eccezionalmente elevata, intorno ai 250 chilometri. Proprio la profondità del sisma, secondo le prime valutazioni degli esperti, avrebbe contribuito a ridurne in modo significativo gli effetti distruttivi in superficie, pur consentendo alla scossa di essere avvertita in maniera distinta su un'ampia porzione del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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