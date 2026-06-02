Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato nella notte nel Mar Tirreno meridionale, con epicentro al largo della costa nord-occidentale della Calabria, a circa 20 chilometri da Amantea. Il governatore regionale ha riferito che si è trattato di un evento con molta paura tra la popolazione, ma senza danni significativi o feriti. Non sono state segnalate altre conseguenze o danni alle strutture nella zona colpita.

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha interessato nella notte il Mar Tirreno meridionale, con epicentro al largo della costa nord-occidentale della Calabria, a circa 20 chilometri da Amantea, nel Cosentino. La scossa è stata registrata alle 00:12 del 2 giugno 2026 dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ha localizzato l'evento a una profondità eccezionalmente elevata, intorno ai 250 chilometri. Proprio la profondità del sisma, secondo le prime valutazioni degli esperti, avrebbe contribuito a ridurne in modo significativo gli effetti distruttivi in superficie, pur consentendo alla scossa di essere avvertita in maniera distinta su un'ampia porzione del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Terremoto 6.1 in Calabria. Occhiuto: "Tanta paura ma nessun danno"

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Temi più discussi: Evento sismico Mw 6.1 al largo della Costa Calabra nord occidentale, 2 giugno 2026; Terremoto in Calabria, magnitudo 6.2. Avvertito in tutto il sud; Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 con epicentro in mare; Forte scossa di terremoto in Calabria avvertita anche in Sicilia: stimata magnitudo 6.2.

#Terremoto di magnitudo Richter 6,2 avvertito in tutto il Sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia). La scossa alle 0:12 in mare, al largo di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 km di profondità. Convocata l'Unità di Crisi @DPCgov. Danni non x.com

Terremoto 6.2 in Calabria reddit

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