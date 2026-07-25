Durante la marcia No Tav in Valle di Susa, alcune centinaia di attivisti incappucciati hanno attaccato le forze dell’ordine con pietre e bombe carta. L’assalto si è verificato davanti al cantiere della Torino-Lione a San Didero, con gli agenti che hanno risposto alle provocazioni. Le tensioni sono durate diversi minuti, con i manifestanti che hanno cercato di penetrare nella zona protetta. Nessun dettaglio su eventuali feriti o arresti.

Tensioni durante la marcia No Tav in corso in Valle di Susa: alcune centinaia di attivisti appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. C'è stato un lancio di lacrimogeni per allontanare gli antagonisti. Le tensioni sono durate circa venti minuti. A quanto si apprende intanto un gruppo più numeroso di incappucciati e travisati sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte. La marcia verso i cantieri della devastazione, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio di oggi da Venaus. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Tensioni alla marcia No Tav, pietre e bombe carta contro la polizia. Centinaia di incappucciati hanno preso d'assalto il cantiere della Torino-Lione

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No Tav, pietre e bombe carta contro la polizia: tensioni alla marcia in Valle di Susa

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